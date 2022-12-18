В Москве из-за снегопада объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Москву вновь накрыл снегопад, до 09:00 18 декабря из-за снега в Московском регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сейчас же продолжает действовать «желтый».

«Облачно. Снег. Метель. Ветер северный — 7–12 м/c», — говорится на сайте Гидрометцентра России 18 декабря.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день.

Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков рассказал, что снег стал почти непреодолимой преградой для жителей города. По его словам, автомобили сносит на обочину, фуры не могут забраться на крутые подъемы, полноприводные машины работают всеми четырьмя колесами.

«Самый высокий снежный покров 19 декабря в Москве зафиксировали в 1941 году. Тогда выпало 34 см. Сейчас, по информации синоптиков, высота снега в столице — 23 см. Это уже рекорд, правда, только этого сезона. Сейчас проверим. Пока — около 17 см», — рассказал он.

Коммунальные службы дежурили с вечера и выехали на основные магистрали, как только начался снегопад.

«Есть бригада, которая помогает, — это механизированная уборочная техника, снегопогрузчики, рабочие в достаточно большом объеме... Я думаю, справимся», — заявил сотрудник коммунальных служб.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами рекордное количество осадков. Так, за минувшие сутки в Москве выпала практически 1/3 месячной нормы осадков, а в Московской области — 50%.

По прогнозу Гидрометцентра, 18 декабря москвичей ожидают облачная погода, снег, метель и до 5 градусов мороза.