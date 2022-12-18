Синоптики спрогнозировали метель в Москве 18 декабря

Облачная погода, снег, метель и до 5 градусов мороза ожидают жителей Москвы в воскресенье, 18 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от -7 до -5 градусов, ночью столбики термометров отобразят понижение до 14 градусов ниже нуля.

На территории Московской области ожидается от -8 до -3 градуса в дневное время суток и до 16 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер северного направления со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне МЧС предупредило москвичей о снегопаде, гололедице и метели, которые ожидаются в течение выходных. Жителей города попросили соблюдать осторожность.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 17 декабря заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион.