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МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве ожидаются снегопад, гололедица и местами метель с 9:00 мск 17 декабря до конца суток 18 декабря. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщила в пятницу, 16 декабря.

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«Ветер северной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица, местами метель, на дорогах — снежные заносы», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Жителей города попросили соблюдать осторожность.

Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за две недели в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне столичный и подмосковный главки МЧС также призвали пешеходов и водителей к повышенной внимательности из-за сильного снегопада с метелью в Москве и Московской области, сообщает телеканал «360».

Ранее, 14 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что похолодание с крепкими морозами, большим количеством солнца и отсутствием осадков ожидается в начале предстоящей недели в Москве.

По словам метеоролога, понижение температуры начнется уже в воскресенье, 18 декабря. Температура воздуха опустится до — 7…-12 градусов и будет сохраняться на этом уровне всю ночь. Уже на следующий день, 19 декабря, днем температура воздуха понизится до -8…-13 градусов, а ночью ожидается -15…-16 градусов.

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