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Высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион. В связи с этим 17 и 18 декабря ожидается снегопад, за два этих дня может произойти прирост снега больше чем на 10 см.

«Сейчас высота снега — 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда немаленькая», — заявил Вильфанд «РИА Новости».

Кроме того, синоптик пообещал неблагоприятную погоду в субботу — усиление ветра, снежные заносы и метель. Он рассказал, что 18 декабря снег усилится, а порывы будут продолжаться.

«Успокоится» погода в понедельник, когда антициклон с запада уже распространит свое влияние, — без существенных осадков, но температура уже понизится. Ночью будет от –10 до –15 градусов», — заключил Вильфанд.

Днем ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по столице предупредили, что в Москве ожидаются снегопад, гололедица и местами метель с 9:00 мск 17 декабря до конца суток 18 декабря.

В тот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за две недели в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков.

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