Свыше 100% месячной нормы осадков выпало в Москве за две недели

За две недели в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, вечером 15 декабря столицу вновь накрыл снегопад под влиянием атмосферного фронта, находящегося в 150 км от Москвы.

По прогнозам Тишковца, снегопады продолжатся до 07:00–09:00 пятницы. После наступления рассвета погода возьмет курс на улучшение. До утра будет кружить слабая метель, видимость ухудшится до 4 км.

Снежный покров подрастет с 18 до 22 см. Синоптик отметил, что за половину декабря в столице выпало 112% месячной нормы осадков.

Тишковец посоветовал планировать поездки на личном транспорте с учетом прогнозов погоды. Он также призвал водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем, отмечает телеканал «360».

15 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до -16…-17 градусов в столичном регионе в начале следующей недели. Понижаться температура начнет 18 декабря: и днем, и ночью ожидается -7…-12 градусов. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем — от -7 до -10 градусов.

Похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков, пишет НСН.

В Гидрометцентре РФ 14 декабря сообщили, что высота сугробов в столице достигла 19 см, а в некоторых районах Московской области — 25 см. По словам Вильфанда, за первую половину декабря в столице выпала месячная норма осадков — 51 мм, отмечает агентство городских новостей «Москва».

12 декабря Евгений Тишковец сообщал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм. За сутки в городе выпало 35% месячной нормы осадков, отмечает RT.