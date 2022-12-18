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В Московской области за сутки выпало 50% месячной нормы осадков

Ведущий специалист «Фобоса» Тишковец: в Подмосковье за сутки выпало 50% месячной нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве за прошедшие сутки выпала практически 1/3 месячной нормы осадков, а в Московской области — 50%.

«За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами — рекордное количество осадков. Так, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15 мм осадков, что составляет почти 1/3 месячной нормы», — об этом «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 18 декабря.

Он уточнил, что в Новой Москве выпало 18 мм осадков, Долгопрудном и Можайске — 20 мм, Коломне и Кашире — 22 мм, Павловском Посаде — 23 мм.

Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду, снег, метель и до 5 градусов мороза в Москве 18 декабря.

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