«Укрэнерго» сообщило о выходе трех АЭС на плановую мощность

Подконтрольные Киеву атомные электростанции — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская вышли на плановую мощность. Об этом 18 декабря сообщила компания «Укрэнерго».

«По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность», — говорится в Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что в стране по сравнению с 17 декабря увеличился объем потребления электроэнергии, что повлияло на показатели дефицита в системе.

«Всем облэнерго определены лимиты потребления. При их превышении могут быть использованы аварийные отключения», — предупредили в компании.

По данным региональных отделений компании ДТЭК, 18 декабря экстренные отключения введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Накануне компания «Энергоатом» сообщила, что все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Киеву территории, начали работать. При этом отмечалось, что мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате обстрелов.

16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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