Компания «Энергоатом» сообщила о работе девяти атомных энергоблоков на Украине

Все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, начали работать. Однако мощность одного из них ограничена. Об этом сообщила пресс-служба компании, являющейся оператором украинских АЭС, в субботу, 17 декабря.

«Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате обстрелов», — говорится в заявлении компании «Энергоатом».

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 16 декабря уведомил о повреждениях объектов энергетики на востоке и юге. Он подчеркнул, что происходят аварийные отключения света. Также о перебоях в электроснабжении сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Накануне в «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия.

12 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил в беседе с американским президентом Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

РФ начала проведение спецоперации в Донбассе 24 февраля. Решение было принято из-за обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине обстрелов военнослужащих Украины.

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