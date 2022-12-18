Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Мир
Компания «Энергоатом» сообщила о работе девяти атомных энергоблоков на Украине
Мир
Чрезвычайная комиссия Молдавии распорядилась повысить тарифы на электроэнергию
Мир
Посол РФ покинул съезд Соцпартии Сербии после русофобского видеообращения Ципраса
Мир
Однопартиец Байдена обвинил США и НАТО в убийстве мирных жителей Донбасса
Мир
Зеленский рассказал о масштабных проблемах с подачей воды и тепла на Украине
Мир
Spiegel сообщил о дефиците лекарств и жаропонижающих для детей в Германии
Мир
В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии
Мир
Шольц назвал причины прекратить поставки танков на Украину
Политика
В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации
Мир
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса
Сюжет:

Компания «Энергоатом» сообщила о работе девяти атомных энергоблоков на Украине

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasovukrinform
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, начали работать. Однако мощность одного из них ограничена. Об этом сообщила пресс-служба компании, являющейся оператором украинских АЭС, в субботу, 17 декабря.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате обстрелов», — говорится в заявлении компании «Энергоатом».

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 16 декабря уведомил о повреждениях объектов энергетики на востоке и юге. Он подчеркнул, что происходят аварийные отключения света. Также о перебоях в электроснабжении сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Накануне в «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия.

12 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил в беседе с американским президентом Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

РФ начала проведение спецоперации в Донбассе 24 февраля. Решение было принято из-за обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине обстрелов военнослужащих Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022