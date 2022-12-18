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TEZ Tour вывезет застрявших в Хургаде россиян альтернативными рейсами 18 декабря

TEZ Tour планирует организовать 15 вывозных рейсов из Египта до 21 декабря

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Около 15 вывозных рейсов потребуется для возвращения российских туристов, застрявших в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly. Об этом сообщил «Известиям» туристический оператор TEZ Tour в воскресенье, 18 декабря.

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Там добавили, что уже составлен график возвращения россиян на родину, вылеты запланированы в период с 18 по 21 декабря.

Ближайший из них состоится уже вечером в воскресенье.

«В 20:10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нем планируется перевезти более 360 туристов TEZ Tour», — рассказали в компании.

Там отметили, что находящиеся на египетских курортах россияне смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии.

Часть российских туристов, которые не могли вылететь из Египта из-за ситуации с iFly уже вернулись на родину. Так, утром в воскресенье в Санкт-Петербург прибыли 70 россиян.

iFly С 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, который в свою очередь невозможно получить из-за антироссийских санкций.

В связи с этим авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовано iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить.

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