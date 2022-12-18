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Застрявшие в Египте туристы вернулись в Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россияне, которые застряли в Египте из-за ситуации с авиакомпанией iFly, 18 декабря прибыли в Санкт-Петербург. Своими ощущениями они поделились с «Известиями».

Александр Волчек рассказал, что туроператор постарался сделать всё для комфорта во время ожидания перелета.

«Страшно не было, нам просто сообщили 15 числа, в день когда мы должны были вернуться домой, что Иордания закрыла небо из-за того, что авиакомпания iFly не получила лондонскую страховку. И мы должны все собраться в один отель и дождаться, когда нам найдут рейс», — отметил он.

Россиянин подчеркнул, что ожидающим предоставили хороший отель, проживание и питание в котором было оплачено туроператором.

«Всё было хорошо, нас собрали в один отель. Он был пятизвездочным, хотя я вот отдыхал в трехзвездочном. Два дня авиакомпания нам оплатила всё по системе «всё включено». И потом мы были первые, кто прилетел в Россию», — поделился Волчек.

Другая туристка Дарья Казакова отметила, что неопределенность ее напрягала, ощущения сейчас неоднозначные, но она счастлива, что благополучно вернулась на родину.

«С одной стороны, круто. Но пугает состояние неопределенности, ведь у всех работа, учеба. Всё хорошо, что вот так, а не на месяц», — подчеркнула она.

Дарья выразила благодарность турагенту за то, что смогла вернуться в Санкт-Петербург — домой, а не в Москву, как планировалось изначально.

Новость дополняется.

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