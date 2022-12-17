Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings

Туроператор Fun&Sun в субботу, 17 декабря, вывезет рейсами Red Wings застрявших в Египте российских туристов.

Из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly в Египте остались примерно 150 человек, сообщил в беседе с журналистами генеральный директор компании Владимир Рубцов.

«Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание», — подчеркнул он.

С 15 декабря авиакомпания iFly отменила и перенесла все свои рейсы по причине ограничений для российских авиаперевозчиков на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, а его, в свою очередь, невозможно получить из-за санкций.

После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, однако специалисты Росавиации обнаружили недостатки в документе об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через пространство этой страны.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить.