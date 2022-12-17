Реклама
Прямой эфир
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Общество
В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов
Мир
Шольц призвал не дать «оборваться нити» диалога с Россией
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Общество
Мэр Донецка сообщил о прямых попаданиях в вуз и многоквартирный дом
Общество
Высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года
Мир
Пентагон заявил об отсутствии свидетельств посещения Земли НЛО
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины
Общество
В Москве на Кольцевой линии метро начали строить новую станцию

Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператор Fun&Sun в субботу, 17 декабря, вывезет рейсами Red Wings застрявших в Египте российских туристов.

Отменное качество: авиакомпания iFly может прекратить полеты в Египет
Удастся ли десяткам тысяч туристов попасть на арабские курорты и вернуться домой

Из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly в Египте остались примерно 150 человек, сообщил в беседе с журналистами генеральный директор компании Владимир Рубцов.

«Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание», — подчеркнул он.

С 15 декабря авиакомпания iFly отменила и перенесла все свои рейсы по причине ограничений для российских авиаперевозчиков на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, а его, в свою очередь, невозможно получить из-за санкций.

После этого авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, однако специалисты Росавиации обнаружили недостатки в документе об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через пространство этой страны.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022