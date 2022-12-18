Путин уточнил порядок назначения главы Счетной палаты

Президент РФ Владимир Путин 18 декабря подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняющий компетенцию ведомства. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Полномочия по назначению главы Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме. При этом законодательно данный вопрос пока не урегулирован.

Кроме того, документ вводит новый вид проводимого ведомством аудита — аудит соответствия. В его рамках Счетная палата в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и другим нормативным правовым актам и документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Вакансия главы ведомства на данный момент свободна. Предыдущий руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин досрочно ушел в отставку и перешел на работу в «Яндекс».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть кандидатуры на место Кудрина. По данным источников РБК, новым главой Счетной палаты может стать вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но помощник депутата заявил, что у него информации об этом нет. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, что Жуков знаком с бюджетом РФ не понаслышке: были времена, когда он отвечал за формирование бюджета РФ, руководил бюджетным комитетом.