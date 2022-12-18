Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве из-за снегопада объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Почти половина немцев отметила негативное влияние миграции на Германию
Мир
В Киеве полностью восстановили отопление
Мир
В Крыму назвали решение Греции о передаче Украине С-300 рискованным шагом
Общество
Застрявшие в Египте туристы вернулись в Санкт-Петербург
Мир
Поляки раскритиковали Украину после взрыва в полиции страны
Общество
В Москве открылся первый съезд Российского движения детей и молодежи
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Глава британского генштаба выступил за упрочнение отношений с Россией
Мир
ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут
Мир
На «Евровидении» в 2023 году Украину представит дуэт Tvorchi
Армия
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО

Путин уточнил порядок назначения главы Счетной палаты

Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты и его заместителя
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 18 декабря подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняющий компетенцию ведомства. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В поиске — решение: действительно ли Алексей Кудрин уходит в «Яндекс»
Когда и в качестве кого глава Счетной палаты может прийти в IT-компанию

Полномочия по назначению главы Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме. При этом законодательно данный вопрос пока не урегулирован.

Кроме того, документ вводит новый вид проводимого ведомством аудита — аудит соответствия. В его рамках Счетная палата в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и другим нормативным правовым актам и документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Вакансия главы ведомства на данный момент свободна. Предыдущий руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин досрочно ушел в отставку и перешел на работу в «Яндекс».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть кандидатуры на место Кудрина. По данным источников РБК, новым главой Счетной палаты может стать вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но помощник депутата заявил, что у него информации об этом нет. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, что Жуков знаком с бюджетом РФ не понаслышке: были времена, когда он отвечал за формирование бюджета РФ, руководил бюджетным комитетом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022