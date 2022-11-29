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В Кремле не стали раскрывать возможные кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Песков: встречи Путина с Кудриным в ближайшее время не предусмотрено
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал 29 ноября на брифинге раскрывать кандидатуры на место Алексея Кудрина, принявшего решение покинуть пост главы Счетной палаты.

Он указал, что Кремль «традиционно не анонсирует кандидатуры».

Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин и Кудрин бок о бок работали долгие годы. Отвечая на вопрос журналистов о том, как глава государства воспринял прошение Кудрина, он указал, что в таких случаях «вряд ли есть место эмоциональным реакциям».

«Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет в виду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», — указал Песков.

Он также добавил, что встречи Путина с Кудриным в ближайшее время не предусмотрено.

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Кудрин сообщил, что подал заявление об уходе со своего поста ранее во вторник. Известно, что представление Путина об освобождении Кудрина с этой должности уже поступило в Совфед. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании 30 ноября.

25 ноября СМИ писали, что Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». По информации источников, «процедура перехода будет проведена по закону, в интересах и государства, и компании».

Также сообщалось, что его место может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Однако его помощник эту информацию не подтвердил. Он указал, что «пока информации такой нет».

Кудрин занял должность председателя Счетной палаты в мае 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.

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