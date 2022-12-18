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Папа римский заявил о размешивании «котла войны» на Украине

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Папа римский Франциск 17 декабря заявил, что не видит конца боевым действиям на Украине в ближайшей перспективе, поскольку это мировой конфликт.

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«Есть много рук, которые размешивают котел войны. Это глобально», — сказал понтифик в интервью испанской газете ABC.

В ноябре обозреватель Эндрю Корибко заявил, что Украина попыталась обманом заставить НАТО развязать третью мировую войну после того, как случайно ударила по Польше. По его мнению, факт лжи в исполнении высших должностных лиц Киева явил собой буквально преступный сговор ради приведения в действие апокалиптического сценария.

До этого, в июле, президент Сербии Александр Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Россией с помощью украинских солдат. Он выразил опасение, что впереди гораздо более тяжелые боевые действия, и понадеялся, что они произойдут не на Балканах.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад развязал конфликт на Украине. Глава государства обратил внимание, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации РФ по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

В мае американский конгрессмен Сет Мултон выразил мнение, что конфликт на Украине — это опосредованная война стран Запада с Россией.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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