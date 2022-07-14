Вучич назвал ситуацию вокруг Украины мировой войной Запада и России

Президент Сербии Александр Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Россией с помощью украинских солдат. Об этом политик 13 июля рассказал телеканалу TV Pink.

По словам сербского президента, украинский конфликт вышел за пределы локального и практически достиг мирового уровня, так как западные страны ведут войну с Россией через украинцев. Как сказал Вучич, «ситуация в регионе непростая».

По его словам, украинский конфликт может продлиться больше года.

«Я боюсь, что у нас будет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем этот сейчас. Надеюсь, что не на Балканах», — добавил Вучич.

Также президент Сербии сказал, что с Россией у страны договоренность на хорошую цену газа, поэтому «в худшем случае зимой в случае мировой войны две трети потребностей будут покрыты». Цены на газ считаются низкими — от $360 до $410 за 1 тыс. куб. м на 64–65% количества необходимого Белграду газа.

14 июня Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.

13 июня глава МИД Сербии Никола Селакович исключил введение санкций против России. Он отметил, что Белград не будет действовать против того, кто поддерживает его территориальную целостность. При этом из-за ограничений со стороны Евросоюза Сербия в конце года перестанет импортировать российскую нефть.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».