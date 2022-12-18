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Ученый назвал посленовогоднее время периодом спада заболеваемости гриппом

Виталий Зверев: Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ пойдет на спад после новогодних праздников
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России пойдет на спад после Нового года. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова» Виталий Зверев.

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«Сейчас — пик [заболеваемости гриппом и ОРВИ] <…> После Нового года он пойдет на спад. После детских каникул и праздников. <…> Во всяком случае, так обычно бывает», — сказал он в беседе с ТАСС.

Зверев рекомендовал не собираться в новогодние праздники большими группами, чтобы защитить себя от заражения.

«Новый год всегда считался семейным праздником. [Рекомендую] провести его дома, в кругу семьи», — сказал он.

По его словам, в праздничные дни стоит заняться здоровьем, делать зарядку и посвятить время себе.

Ранее, 16 декабря, врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров рассказал, что при первых признаках гриппа нужно сразу же обеспечить постельный режим.

Он добавил, что при повышенной температуре иммунная система работает на максимальную отдачу, а вирусу при 38,5 уже не очень комфортно, ему слишком жарко, природа ничего просто так не делает. Температуру пора снижать, если она становится ближе к 39 градусам.

Накануне департамент здравоохранения Москвы сообщил о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ведомстве отметили, что прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%.

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