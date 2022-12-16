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Депздрав сообщил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Департамент здравоохранения Москвы сообщил о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в четверг, 15 декабря, говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%, пишет RT.

«По детям мы видим стабилизацию ситуации уже в течение последних двух недель, причем за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Там добавили, что при сохранении текущей тенденции возможен выход на плато.

Специалисты подчеркнули, что все медицинские организации столицы обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим. В частности, заранее был подготовлен коечный фонд для взрослых и детей. Сейчас в Москве свободно 30% коек, которые предназначены для лечения пациентов с гриппом и ОРВИ.

При первых симптомах ОРВИ столичный депздрав призвал обратиться к врачу, который сможет поставить корректный диагноз и назначить курс лечения, отмечает сайт kp.ru.

Также 15 декабря главный врач ГКБ № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о способе побороть головную боль после ОРВИ. В беседе с ИА «Ура.ру» он пояснил, что приступы головной боли, тревожность и бессонница чаще всего встречается у пожилых людей, а также у пациентов, которые перенесли болезнь тяжело. Для быстрого восстановления необходимо придерживаться сбалансированного питания, употреблять больше воды, заниматься физической активностью и привести в норму режим сна, отмечает телеканал «360».

В это то же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что федеральные ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводить не планируется. По ее же словам, прирост заболеваемости в данный момент только прогнозируется и ее пик пока переживает Москва.

13 декабря врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России к Новому году. По его словам, причиной всплеска заболеваемости стала отмена введенных в связи с коронавирусом мероприятий — социальной дистанции, ношения масок, обязательной обработки рук антисептиком, усиленного вентилирования в общественных местах.

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