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Роналдиньо предрек Месси успешную карьеру до 50 лет

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Фото: TASS/Zuma
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, которому 35 лет, может отлично играть до 50 лет. Такое мнение выразил посетивший ЧМ-22 в Катаре экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо в субботу, 17 декабря.

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«Месси при этом играет на нормальном для себя уровне, не так ли? Он на протяжении многих лет был лучшим в мире. Это его последний чемпионат мира, и я уверен, он сделает всё ради победы. Как по мне, так он сможет играть хоть до 50 лет, потому что по мастерству значительно превосходит всех остальных», — передает его слова портал UOL.

Месси забил за национальную команду 96 голов. На чемпионатах мира он отправил в ворота 11 голов. Таким образом, он обошел по этому показателю в списке бомбардиров Аргентины на мировых первенствах Габриэля Батистуту.

10 декабря Лионель Мессии был признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов.

9 декабря Месси стал вторым в истории национальной сборной спортсменом, забивавшим 10 голов на чемпионатах мира по футболу, после Габриэля Батистуты.

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