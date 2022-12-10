Месси признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Нидерландами
Футболист Лионель Мессии признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов.
Матч завершился в ночь на 10 декабря. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 2:2. На 35-й минуте отличился аргентинский футболист Науэль Молина, на 73-й — Месси. На 83-й минуте гол забил игрок сборной Нидерландов Вут Вегхорст. Он также отличился на 90+11-й минуте матча.
В серии пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:3.
Кроме того, Месси во время этого матча забил свой 10-й мяч на чемпионатах мира по футболу. Таким образом, футболист сравнялся с Габриэлем Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ.
9 декабря сборная Хорватии победила бразильцев и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022.
Сборная Хорватии сыграет с Аргентиной в первой игре полуфинала ЧМ-2022. Встреча запланирована на 13 декабря.