Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде предупредили о социальном разрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Мир
В МИД России пообещали помочь в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Политика
В Совфеде назвали заявления Меркель по Украине подрывающими доверие к переговорам
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Экономика
В Херсонской области досрочно начался обмен гривны на рубли
Мир
Белорусские пограничники нашли в тяжелом состоянии беженца из Сирии на границе с Латвией
Мир
Польша подписала контракт на возведение электронного забора на границе с Россией
Происшествия
Украинские боевики нанесли ракетный удар по Горностаевке в Херсонской области
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя во время обстрела города ВСУ
Мир
В США признали невозможность остановить утечку поставляемого оружия с Украины
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Происшествия
Пожар в усадьбе в центре Москвы ликвидирован

Месси признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Нидерландами

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Morita
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболист Лионель Мессии признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов.

Cмотрите какая FIFA: в России резко выросли продажи футбольных симуляторов
Как ЧМ-2022 в Катаре влияет на интересы геймеров

Матч завершился в ночь на 10 декабря. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 2:2. На 35-й минуте отличился аргентинский футболист Науэль Молина, на 73-й — Месси. На 83-й минуте гол забил игрок сборной Нидерландов Вут Вегхорст. Он также отличился на 90+11-й минуте матча.

В серии пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:3.

Кроме того, Месси во время этого матча забил свой 10-й мяч на чемпионатах мира по футболу. Таким образом, футболист сравнялся с Габриэлем Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ.

9 декабря сборная Хорватии победила бразильцев и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022.

Сборная Хорватии сыграет с Аргентиной в первой игре полуфинала ЧМ-2022. Встреча запланирована на 13 декабря.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022