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Месси забил 96 голов за сборную Аргентины

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Фото: Global Look Press/XinHua/Cao Can
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил за национальную команду 96 голов. Последний из них — в первом тайме полуфинала ЧМ-2022 в Катаре против сборной Хорватии.

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13 декабря Месси отправил в ворота 11-й гол на чемпионатах мира, пишет сайт kp.ru. Таким образом, он обошел по этому показателю в списке бомбардиров Аргентины на мировых первенствах Габриэля Батистуту, отмечает телеканал «360».

Месси открыл счет в полуфинальном матче против команды Хорватии, который прошел во вторник, 13 декабря. Встреча завершилась победой аргентинцев (3:0). В составе аргентинцев отличились Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты) и Лионель Месси, который забил гол с пенальти на 34-й минуте, уточняет НСН.

Как уточняет RT, кроме того, Лионель Месси установил личный рекорд по голам за национальную команду за календарный год. В 2022 году показатель по голам поднялся до 16 забитых мячей за аргентинскую команду, уточняет «Спорт-Экспресс». До 2022 года самым результативным оказался 2012, за который форвард отличился 12 раз.

Матч с Хорватией стал для Месси 25-м на чемпионатах мира. По этому показателю он первую строчку рейтинга делит с немцем Лотаром Маттеусом, пишет «Москва 24».

В финале сборной Аргентины предстоит встретиться с победителем матча Франция – Марокко, который пройдет 14 декабря, отмечает телеканал «Звезда».

10 декабря Лионель Мессии был признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов.

9 декабря Месси стал вторым в истории национальной сборной спортсменом, забивавшим 10 голов на чемпионатах мира по футболу, после Габриэля Батистуты.

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