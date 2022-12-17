В Германии открылся первый терминал по приему СПГ

На севере Германии открылся первый собственный плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). В церемонии открытия в городе Вильгельмсхафен 17 декабря приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.

«Это было очень быстрое решение — что мы сделаем всё для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить для Германии снабжение энергоносителями», — заявил Шольц на церемонии, которую транслировал Welt.

Глава правительства добавил, что в связи с этим в начале года также в кратчайшие сроки планируется построить и другие терминалы на побережьях Германии.

11 декабря немецкий телеканал ZDF сообщил, что Германия и другие страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ. По словам вице-президента Института Стефана Коотса, российский СПГ сначала поступает в Бельгию, а уже после в Германию. Объемы поставок составляют около 5 млрд куб. м в год, что составляет около 5% от всей потребности страны в газе.

9 декабря глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

29 ноября глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте СПГ из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

23 ноября Шольц анонсировал, что первые собственные терминалы по приему СПГ заработают в Северной Германии через несколько недель. Он также напомнил, что власти страны приняли решение вывести из резерва угольные электростанции.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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