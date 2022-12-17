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В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ

Захарова заявила об обострении экономических проблем в Евросоюзе в связи с санкциями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Введение новых санкций против России нанесет ущерб самому Европейскому союзу (ЕС). Об этом говорится в опубликованном в субботу, 17 декабря, заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с решением ЕС о расширении антироссийских ограничительных мер.

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В заявлении говорится о неспособности руководителей Евросоюза выбраться из замкнутого круга введения всё новых рестрикций и признать бесполезность всех антироссийских санкций и политики давления на РФ.

«Нынешний пакет будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие, — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — отмечает Захарова.

Она добавляет, что из-за необдуманных шагов руководства союза жители европейских стран уже столкнулись с дефицитом электроэнергии и зашкаливающей инфляцией, а самому ЕС реально грозит деиндустриализация экономики.

В заявлении также обращается внимание на положения нового санкционного пакета, которые предполагают возможность предоставления членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений.

По мнению Захаровой, этот шаг свидетельствует о признании Евросоюзом того, что ограничительные меры против РФ подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку создают серьезные преграды для продолжения экспорта российских сельхозтоваров в третьи страны.

В этот же день в постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций. Там подчеркнули, что Брюссель не так давно заявлял о незаконности применения экстерриториальных санкций, однако сегодня активно их использует. Кроме того, ЕС создал механизм «наказания» собственных граждан и третьих стран, которые обходят «нелегитимные» санкции ЕС.

Пакет санкций ЕС в отношении РФ был опубликован днем ранее. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Также были введены персональные санкции в отношении режиссера Никиты Михалкова, российского певца Григория Лепса, телеведущего Бориса Корчевникова, дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карины, а также других россиян. Кроме того, в санкционный список попали телеведущая Марина Ким, помощник президента России Максим Орешкин, а также губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей.

Ограничительные меры коснулись также российских Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии, Военно-морского флота, Сил специальных операций.

Ранее, в середине ноября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что введенные в отношении России санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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