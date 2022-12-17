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Постпредство России при ЕС назвало девятый пакет санкций нелегитимным

В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций
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Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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Давление на суверенные государства является нелегитимным, а санкционные меры противоречат системе международных финансовых и торговых отношений. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявили в постоянном представительстве России при Евросоюзе.

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«Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В комментарии подчеркнули, что Брюссель не так давно заявлял о незаконности применения экстерриториальных санкций, однако сегодня активно их использует. Кроме того, ЕС создал механизм «наказания» собственных граждан и третьих стран, которые обходят «нелегитимные» санкции ЕС.

«Не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?» — задались вопросом в постпредстве.

Запрещая российские СМИ, блок лишает своих граждан возможности узнать альтернативную точку зрения и пренебрегает такими базовыми ценностями, как свобода слова и права журналистов, добавили в ведомстве.

Очередной пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу ранее в этот день. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Персональные ограничительные меры европейского блока распространяются также на нескольких россиян, начиная от министров и нескольких губернаторов и заканчивая телеведущими и певцами.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что девятый пакет санкций ЕС вызывает ощущение полной нелепости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. По ее словам, российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные «выпады».

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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