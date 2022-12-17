Щедрина душа: как в Мариинке отпраздновали юбилей композитора
«Он уникальный. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных», — писала о Родионе Щедрине Майя Плисецкая. В справедливости слов балерины «Известия» убедились, побывав на праздновании юбилея композитора. В день его 90-летия на сцене Мариинского театра была представлена всемирно известная «Кармен-сюита» и премьера балета «Озорные частушки» на музыку одноименного оркестрового концерта, которую исполнила труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Л. Якобсона.
Счастливый дубль
История имеет обыкновение повторяться, особенно юбилейная. «Кармен-сюитой» и «Озорными частушками» пять лет назад отмечали 85-летие Щедрина в Концертном зале имени Чайковского. А на 90 лет устроили дубль: Валерий Гергиев с оркестром Мариинки играл вышеупомянутые опусы в КЗЧ, другая часть этого же оркестра исполняла то же самое в родном театре. При этом театр свои сценические возможности использовал на все сто и выдал два полноценных балета, в том числе премьеру.
Единственное, что огорчило в этом праздничном аккорде, — не приехал юбиляр. Как сообщили «Известиям» в окружении Родиона Константиновича, чувствует он себя неплохо, и если бы был прямой рейс в Россию, непременно бы прилетел из Мюнхена, где живет уже много лет. Также рассказали, что Гергиев, отыграв юбилейные концерты, собирается лично наведаться в гости к Щедрину и вручить ему памятную медаль возрожденного Русского музыкального общества, при поддержке которого проходит щедринский фестиваль.
Композитор станет первым обладателем этой награды. Вручать ее лауреатам планируют в день рождения Чайковского — 7 мая, но для Щедрина ввиду его особых заслуг перед русской музыкой сделали исключение.
Пляс на весь мир
«Эта музыка позволяет представить, что происходит, даже если вы сидите, закрыв глаза», — говорила Майя Плисецкая об «Анне Карениной». То же можно сказать обо всей музыке Щедрина. Он поразительно зримый, ярко театральный автор. Слушая «Озорные частушки» с их перекличками тем и тембров, представляешь себе многолюдный деревенский праздник, где поющие и пляшущие стремятся перещеголять друг друга, а в завершении устраивают пир и пляс на весь мир. Всего в этой музыке около 70 частушечных тем, рассыпающихся на короткие мотивы, озорные и по сути, и по форме — попробуй-ка уследи за прихотливой логикой их развертывания.
Артисты балета имени Леонида Якобсона в спектакле «Озорные частушки»
Жаль, что Майя Михайловна Плисецкая не добралась до «Озорных частушек». С ее даром сценической иронии и при наличии понимающего хореографа отличный получился бы балет. Зато не прошел мимо Леонид Якобсон, поставивший в середине 1960-х для Мариинского театра композицию «Малявинские бабы». Хореограф нынешней премьеры Вячеслав Самодуров обошелся без явных фольклорных цитат, но создал абсолютно русское по духу зрелище. Участники безостановочного танцевального потока не устают, не теряют драйва, не роняют кураж. Только на максимуме, только на пределе. И, что характерно, предела-то нет. Планка возможностей от коленца к коленцу поднимается все выше и выше — вслед за Щедриным Самодуров неисчерпаем в своем творческом энтузиазме. Соревнуются темы и тембры, артисты и артистки, музыканты и танцовщики. Парад амбиций разворачиваемся во всем блеске: классика братается с этникой, этника — с джазом. Если искать аналог этому духоподъемному зрелищу, то это, конечно, «Агон» двух великих петербуржцев Стравинского и Баланчина. Его почему-то принято считать американским, но от американского там только место создания.
Привет с высоты
Для танцовщиков балет непростой. Во-первых, музыки в нем в два раза больше, чем Щедриным задумано: хореограф подряд ставит две версии «Частушек» — фортепианную и оркестровую, будто специально, чтобы показать, какой композитор мастер, и какие солисты — молодцы: и под фортепиано могут, и под оркестр.
Во-вторых, нет медленных частей: не подышать толком, только вперед, пусть и без песни. «Получился балет-аллегро без единого замедления, — подытожил Вячеслав Самодуров. — Главное у Щедрина — юмор, энергия, напор, и танцовщики их схватили».
В общем, все участники балета — монтажники-высотники, и со своей танцевальной высоты нам шлют привет. Перечислить героев хочется поименно. Солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Л. Якобсона: Алла Бочарова, Светлана Свинко, Анна Скворцова, Мария Репетиева, Андрей Сорокин, Кирилл Вычужанин, Вячеслав Спильчевский. А также кордебалет, пианист Павел Мажара, оркестр Мариинского театра, ведомый Арсением Шупляковым, и художник Анастасия Нефедова, чьи декорации и костюмы на самом деле спектакль в спектакле и омаж русскому авангарду. Читается все — от черных квадратов Малевича до цветовых абстракций Кандинского. Впрочем, можно воздержаться от художественных экскурсов и представить себе сельский дом культуры: пестро, ярко, весело.
Не побоялся
Второе отделение отвели легендарной «Кармен-сюите» в постановке Альберта Алонсо, этом году отметившей 55-летие. Когда Плисецкая задумала станцевать Кармен, то с просьбой сочинить музыку обратилась к Дмитрию Шостаковичу. «Боюсь Бизе», — ответил ей мэтр. А Щедрин не побоялся, и в итоге создал произведение, чья популярность в разы превзошла немалую популярность оперы.
В КЗЧ Валерий Георгиев преподнес эту музыку, по своему обыкновению, не по-балетному — с многочисленными rubato и accelerando. Станцевать ее смогла бы только Плисецкая, обладавшая абсолютным слухом и не терпевшая, когда дирижеры играли «в ножку».
Артисты балета Диана Вишнева и Константин Зверев в сцене из балета «Кармен-сюита»
В Мариинке в роли Кармен вышла Диана Вишнева, которой не пришлось преодолевать дирижерское вдохновение: оркестр сыграл так, как требуется для танца. Публике, впрочем, понравилось. У Дианы по-прежнему масса фанатов, и по-прежнему присутствует карменситовское обаяние.
Глядя на ало-черную постановку, давно ставшую классикой, подумалось вот о чем: какому же множеству балерин и хореографов создание Щедрина помогло заявить о себе. А он всего лишь, не заморачиваюсь авторскими амбициями, пересоздал чужую музыку.
Что будет
Большой гала в день рождения Щедрина стал кульминацией празднования, но музыкальный марафон «Щедрину-90» продолжается.
Программа включает театральные произведения и симфоническую музыку юбиляра, чьи сочинения занимают особое место в репертуаре Мариинского театра. В нем идут все его семь опер и три балета.
Уже прозвучали «Очарованный странник», «Мертвые души», «Запечатленный ангел», «Левша». Впереди — «Конек-горбунок» и «Анна Каренина», концертное исполнение оперы «Не только любовь» и «Боярыня Морозова», которую Щедрин назвал «русской хоровой оперой»: участвуют только певцы-солисты и хор, поддержанные трубой и ударными.
Далее в афише — семейный новогодний спектакль «Рождественская сказка» и также семейное «Приключение обезьяны», музыкальное прочтение одноименного рассказа Михаила Зощенко. Из него Щедрин сделал концерт для рассказчика, трубы, валторны, флейты, арфы и двух исполнителей на ударных инструментах в сопровождении струнного оркестра и чембало. В нотах посвящение: в память Майи Плисецкой, так любившей этот рассказ.
В этот же день будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром № 1, где солистом выступит сын Валерия Гергиева Абисал, а сам Валерий Абисалович встанет за пульт Мариинского оркестра. Он же продирижирует финальной «Поэторией» на стихи Андрея Вознесенского: в день закрытия фестиваля 24 декабря на сцену выйдут народный артист России Евгений Миронов и солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева в сопровождении хора и симфонического оркестра Мариинского театра.
Говорит Щедрин
После ухода Майи Плисецкой Родион Щедрин не дает интервью и не комментирует события. Единственное исключение он сделал пять лет назад, во время празднования 85-летия: собрал пресс-конференцию и терпеливо отвечал на вопросы. Но было время, когда он с готовностью откликался на предложения «Известий» обсудить те или иные концерты и премьеры.
Актуальности его афоризмы не потеряли, и сегодня звучат, как только что сказанные. Вот некоторые из них.
О творческом долголетии
Все зависит от генетики и физиологии. Конечно, мои глаза теперь устают больше; даже рука начинает болеть, если долго пишу. Но мозг работает, и я доволен тем, что сейчас сочиняю. Я получаю от работы не просто удовольствие, а наслаждение. Я жду этого момента, когда выйду из душа, выпью кофе, побреюсь — в отличие от нынешних мужчин, — потому что люблю чувствовать свежесть, и сяду за письменный стол.
О работе
Есть механическая работа. Я всегда пишу партитуру, а потом сам делаю переложение для фортепиано. Но в любой профессиональной работе есть то, что тебя больше радует, и то, что делать необходимо. Я работаю 24 часа в сутки. Могу смотреть телевизор или пить чай, но мозг всегда заряжен.
О гаджетах
У меня в iPad и телефон закачано множество литературы, в основном классической.
О сочинении за компьютером
Я в это я не верю. На компьютере можно делать только прикладную музыку. Для меня существование прямой связи между мозгом, рукой и бумагой является аксиомой.
О будущем классической музыки
У меня нет ни малейшего пессимизма по поводу будущего классической музыки до тех пор, пока будет стоять Земля. Есть взлеты и падения интереса к классике. Есть декларации композиторов на этот счет. Но все это преходяще.
О расколе между композитором и публикой
В большой степени вина лежит на композиторах, которые исповедуют религию оголтелого авангардизма. Нельзя быть рабом этого весьма ограниченного круга — композиторов, пишущих для композиторов.
О русской душе
Часто иностранцы меня спрашивают, что такое русская душа. В ответ я им советую почитать «Левшу». У Лескова много изумительных текстов. Если бы Бог дал мне вторую жизнь, я бы еще кое-что написал на сюжеты его новелл. Остается мечтать. А в Левше Лесков объединил все самые характерные признаки русской души. Тут и хитринка, и степенность, и полное презрение к смерти, и талант, и чувство юмора, и страсть к алкоголю — всё не перечислить.
О популярности
Я пишу не для того, чтобы кому-то сегодня понравиться. Виктор Шкловский на одном литературном вечере сказал: «Я не хочу, чтобы меня все любили». Все любят только шоколад, небо, море, солнце и закат. В искусстве не может быть единодушия.
О впечатлении от собственной музыки
Чтобы слезы выступили — такого не было. Но когда уходит из жизни Левша, и блоха поет ему колыбельную, мне очень горестно. Очень жалко Левшу.