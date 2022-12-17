Щедрина душа: как в Мариинке отпраздновали юбилей композитора

«Он уникальный. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных», — писала о Родионе Щедрине Майя Плисецкая. В справедливости слов балерины «Известия» убедились, побывав на праздновании юбилея композитора . В день его 90-летия на сцене Мариинского театра была представлена всемирно известная «Кармен-сюита» и премьера балета «Озорные частушки» на музыку одноименного оркестрового концерта, которую исполнила труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Л. Якобсона.

Счастливый дубль

История имеет обыкновение повторяться, особенно юбилейная. «Кармен-сюитой» и «Озорными частушками» пять лет назад отмечали 85-летие Щедрина в Концертном зале имени Чайковского . А на 90 лет устроили дубль: Валерий Гергиев с оркестром Мариинки играл вышеупомянутые опусы в КЗЧ , другая часть этого же оркестра исполняла то же самое в родном театре. При этом театр свои сценические возможности использовал на все сто и выдал два полноценных балета, в том числе премьеру.

Щедрина душа Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Единственное, что огорчило в этом праздничном аккорде, — не приехал юбиляр . Как сообщили «Известиям» в окружении Родиона Константиновича, чувствует он себя неплохо, и если бы был прямой рейс в Россию, непременно бы прилетел из Мюнхена, где живет уже много лет . Также рассказали, что Гергиев, отыграв юбилейные концерты, собирается лично наведаться в гости к Щедрину и вручить ему памятную медаль возрожденного Русского музыкального общества, при поддержке которого проходит щедринский фестиваль.

Композитор станет первым обладателем этой награды. Вручать ее лауреатам планируют в день рождения Чайковского — 7 мая, но для Щедрина ввиду его особых заслуг перед русской музыкой сделали исключение.

Пляс на весь мир

«Эта музыка позволяет представить, что происходит, даже если вы сидите, закрыв глаза» , — говорила Майя Плисецкая об «Анне Карениной». То же можно сказать обо всей музыке Щедрина. Он поразительно зримый, ярко театральный автор. Слушая «Озорные частушки» с их перекличками тем и тембров, представляешь себе многолюдный деревенский праздник, где поющие и пляшущие стремятся перещеголять друг друга, а в завершении устраивают пир и пляс на весь мир. Всего в этой музыке около 70 частушечных тем, рассыпающихся на короткие мотивы, озорные и по сути, и по форме — попробуй-ка уследи за прихотливой логикой их развертывания.

Щедрина душа Артисты балета имени Леонида Якобсона в спектакле «Озорные частушки» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Жаль, что Майя Михайловна Плисецкая не добралась до «Озорных частушек». С ее даром сценической иронии и при наличии понимающего хореографа отличный получился бы балет. Зато не прошел мимо Леонид Якобсон, поставивший в середине 1960-х для Мариинского театра композицию «Малявинские бабы». Хореограф нынешней премьеры Вячеслав Самодуров обошелся без явных фольклорных цитат, но создал абсолютно русское по духу зрелище . Участники безостановочного танцевального потока не устают, не теряют драйва, не роняют кураж. Только на максимуме, только на пределе. И, что характерно, предела-то нет. Планка возможностей от коленца к коленцу поднимается все выше и выше — вслед за Щедриным Самодуров неисчерпаем в своем творческом энтузиазме. Соревнуются темы и тембры, артисты и артистки, музыканты и танцовщики. Парад амбиций разворачиваемся во всем блеске: классика братается с этникой, этника — с джазом. Если искать аналог этому духоподъемному зрелищу, то это, конечно, «Агон» двух великих петербуржцев Стравинского и Баланчина. Его почему-то принято считать американским, но от американского там только место создания.

Привет с высоты

Для танцовщиков балет непростой. Во-первых, музыки в нем в два раза больше, чем Щедриным задумано: хореограф подряд ставит две версии «Частушек» — фортепианную и оркестровую , будто специально, чтобы показать, какой композитор мастер, и какие солисты — молодцы: и под фортепиано могут, и под оркестр.

Во-вторых, нет медленных частей : не подышать толком, только вперед, пусть и без песни. «Получился балет-аллегро без единого замедления, — подытожил Вячеслав Самодуров. — Главное у Щедрина — юмор, энергия, напор, и танцовщики их схватили».

Щедрина душа Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В общем, все участники балета — монтажники-высотники, и со своей танцевальной высоты нам шлют привет. Перечислить героев хочется поименно. Солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Л. Якобсона: Алла Бочарова, Светлана Свинко, Анна Скворцова, Мария Репетиева, Андрей Сорокин, Кирилл Вычужанин, Вячеслав Спильчевский. А также кордебалет, пианист Павел Мажара, оркестр Мариинского театра, ведомый Арсением Шупляковым, и художник Анастасия Нефедова, чьи декорации и костюмы на самом деле спектакль в спектакле и омаж русскому авангарду. Читается все — от черных квадратов Малевича до цветовых абстракций Кандинского. Впрочем, можно воздержаться от художественных экскурсов и представить себе сельский дом культуры: пестро, ярко, весело.

Не побоялся

Второе отделение отвели легендарной «Кармен-сюите» в постановке Альберта Алонсо, этом году отметившей 55-летие . Когда Плисецкая задумала станцевать Кармен, то с просьбой сочинить музыку обратилась к Дмитрию Шостаковичу. «Боюсь Бизе», — ответил ей мэтр. А Щедрин не побоялся, и в итоге создал произведение, чья популярность в разы превзошла немалую популярность оперы.

В КЗЧ Валерий Георгиев преподнес эту музыку, по своему обыкновению, не по-балетному — с многочисленными rubato и accelerando. Станцевать ее смогла бы только Плисецкая, обладавшая абсолютным слухом и не терпевшая, когда дирижеры играли «в ножку» .

Щедрина душа Артисты балета Диана Вишнева и Константин Зверев в сцене из балета «Кармен-сюита» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В Мариинке в роли Кармен вышла Диана Вишнева, которой не пришлось преодолевать дирижерское вдохновение: оркестр сыграл так, как требуется для танца . Публике, впрочем, понравилось. У Дианы по-прежнему масса фанатов, и по-прежнему присутствует карменситовское обаяние.

Глядя на ало-черную постановку, давно ставшую классикой, подумалось вот о чем: какому же множеству балерин и хореографов создание Щедрина помогло заявить о себе. А он всего лишь, не заморачиваюсь авторскими амбициями, пересоздал чужую музыку.

Что будет

Большой гала в день рождения Щедрина стал кульминацией празднования, но музыкальный марафон «Щедрину-90» продолжается.

Программа включает театральные произведения и симфоническую музыку юбиляра, чьи сочинения занимают особое место в репертуаре Мариинского театра. В нем идут все его семь опер и три балета.

Уже прозвучали «Очарованный странник», «Мертвые души», «Запечатленный ангел», «Левша». Впереди — «Конек-горбунок» и «Анна Каренина», концертное исполнение оперы «Не только любовь» и «Боярыня Морозова» , которую Щедрин назвал «русской хоровой оперой»: участвуют только певцы-солисты и хор, поддержанные трубой и ударными.

Щедрина душа Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Далее в афише — семейный новогодний спектакль «Рождественская сказка» и также семейное «Приключение обезьяны» , музыкальное прочтение одноименного рассказа Михаила Зощенко. Из него Щедрин сделал концерт для рассказчика, трубы, валторны, флейты, арфы и двух исполнителей на ударных инструментах в сопровождении струнного оркестра и чембало. В нотах посвящение: в память Майи Плисецкой, так любившей этот рассказ.

В этот же день будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром № 1 , где солистом выступит сын Валерия Гергиева Абисал, а сам Валерий Абисалович встанет за пульт Мариинского оркестра. Он же продирижирует финальной «Поэторией» на стихи Андрея Вознесенского: в день закрытия фестиваля 24 декабря на сцену выйдут народный артист России Евгений Миронов и солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева в сопровождении хора и симфонического оркестра Мариинского театра.

Говорит Щедрин

После ухода Майи Плисецкой Родион Щедрин не дает интервью и не комментирует события. Единственное исключение он сделал пять лет назад, во время празднования 85-летия: собрал пресс-конференцию и терпеливо отвечал на вопросы. Но было время, когда он с готовностью откликался на предложения «Известий» обсудить те или иные концерты и премьеры.

Актуальности его афоризмы не потеряли, и сегодня звучат, как только что сказанные. Вот некоторые из них.

О творческом долголетии

Все зависит от генетики и физиологии. Конечно, мои глаза теперь устают больше; даже рука начинает болеть, если долго пишу. Но мозг работает, и я доволен тем, что сейчас сочиняю. Я получаю от работы не просто удовольствие, а наслаждение. Я жду этого момента, когда выйду из душа, выпью кофе, побреюсь — в отличие от нынешних мужчин, — потому что люблю чувствовать свежесть, и сяду за письменный стол.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян Композитор Родион Щедрин во время церемонии открытия памятника балерине Майе Плисецкой

О работе

Есть механическая работа. Я всегда пишу партитуру, а потом сам делаю переложение для фортепиано. Но в любой профессиональной работе есть то, что тебя больше радует, и то, что делать необходимо. Я работаю 24 часа в сутки. Могу смотреть телевизор или пить чай, но мозг всегда заряжен.

О гаджетах

У меня в iPad и телефон закачано множество литературы, в основном классической.

О сочинении за компьютером

Я в это я не верю. На компьютере можно делать только прикладную музыку. Для меня существование прямой связи между мозгом, рукой и бумагой является аксиомой.

О будущем классической музыки

У меня нет ни малейшего пессимизма по поводу будущего классической музыки до тех пор, пока будет стоять Земля. Есть взлеты и падения интереса к классике. Есть декларации композиторов на этот счет. Но все это преходяще.

О расколе между композитором и публикой

В большой степени вина лежит на композиторах, которые исповедуют религию оголтелого авангардизма. Нельзя быть рабом этого весьма ограниченного круга — композиторов, пишущих для композиторов.

Щедрина душа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О русской душе

Часто иностранцы меня спрашивают, что такое русская душа. В ответ я им советую почитать «Левшу». У Лескова много изумительных текстов. Если бы Бог дал мне вторую жизнь, я бы еще кое-что написал на сюжеты его новелл. Остается мечтать. А в Левше Лесков объединил все самые характерные признаки русской души. Тут и хитринка, и степенность, и полное презрение к смерти, и талант, и чувство юмора, и страсть к алкоголю — всё не перечислить.

О популярности

Я пишу не для того, чтобы кому-то сегодня понравиться. Виктор Шкловский на одном литературном вечере сказал: «Я не хочу, чтобы меня все любили». Все любят только шоколад, небо, море, солнце и закат. В искусстве не может быть единодушия.

О впечатлении от собственной музыки

Чтобы слезы выступили — такого не было. Но когда уходит из жизни Левша, и блоха поет ему колыбельную, мне очень горестно. Очень жалко Левшу.