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Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц

Минюст включил в реестр иноагентов пять физических лиц и три организации
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Минюст России внес в реестр иноагентов еще пять физических лиц и три организации, сообщается 16 декабря на сайте ведомства.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Список физлиц-иноагентов пополнили главный редактор онлайн-издания Wonderzine (заблокировано в РФ по решению Роскомнадзора) Юлия Таратута, журналист Дмитрий Любимов, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич и предприниматель Дмитрий Давыдов.

Также туда вошли автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».

Как отметили в ведомстве, все они включены в реестр на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее, 9 декабря, Минюст России внес журналиста телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Михаила Фишмана в реестр иноагентов. Кроме того, в реестр были включены журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и экологическое движение «42».

Также в этот день в реестр иностранных агентов было внесено интернет-издание The Bell.

25 ноября стало известно, что в список физлиц-иноагентов включен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Тогда же в список внесли адвоката Илью Новикова и еще четырех человек: Федора Телина, Виталия Ковина, Анну Монгайт, Александра Гармажапова.

1 декабря в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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