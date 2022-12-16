Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц
Минюст России внес в реестр иноагентов еще пять физических лиц и три организации, сообщается 16 декабря на сайте ведомства.
Список физлиц-иноагентов пополнили главный редактор онлайн-издания Wonderzine (заблокировано в РФ по решению Роскомнадзора) Юлия Таратута, журналист Дмитрий Любимов, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич и предприниматель Дмитрий Давыдов.
Также туда вошли автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».
Как отметили в ведомстве, все они включены в реестр на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Ранее, 9 декабря, Минюст России внес журналиста телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Михаила Фишмана в реестр иноагентов. Кроме того, в реестр были включены журналист и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и экологическое движение «42».
Также в этот день в реестр иностранных агентов было внесено интернет-издание The Bell.
25 ноября стало известно, что в список физлиц-иноагентов включен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Тогда же в список внесли адвоката Илью Новикова и еще четырех человек: Федора Телина, Виталия Ковина, Анну Монгайт, Александра Гармажапова.
1 декабря в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.