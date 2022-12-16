Врач оценила эффективность разрабатываемой съедобной вакцины от гриппа

Организму все равно, каким образом будет введен антиген вируса гриппа. В любом случае должен произойти контакт антигена с иммунной системой. Об этом 16 декабря «Известиям» сообщила врач-инфекционист, медицинский директор ИНВИТРО-ЮГ Светлана Машкова.

Таким образом она прокомментировала новость о том, что Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге начал доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа, способной принять вид капсулы.

«При внутримышечном введении антигены попадают через кровоток в лимфатические узлы, где происходит весь процесс выработки специфических антител и последующее их распространение по организму. Также есть назальная вакцина от гриппа, которая попадает в иммунную систему через лимфоглоточное кольцо. В любом случае вакцина попадает в лимфатическую систему, где происходит презентация антигена для иммунной системы», — сказала Машкова.

Врач добавила, что в кишечнике человека большое количество лимфоидной ткани, которая активно принимает на себя антигены различных вирусов, бактерий, грибов, аллергенов и презентует их иммунной системе организма. По мнению Машковой, основная проблема, с которой могут столкнуться ученые — это доставка антигена в неизмененном виде до пейеровых бляшек толстого кишечника.

«Желудочно-кишечный тракт имеет большое количество достаточно агрессивных сред: соляная кислота желудка, ферменты поджелудочной железы, процессы в тонком кишечнике. Если ученые придумают способ доставки антигена гриппа до толстого кишечника, то эффективность этой вакцины будет ничуть не хуже, чем при назальном или внутримышечном введении», — объяснила специалист.

Ранее в этот день руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент Российской академии наук Александр Суворов сообщил, что исследования съедобной вакцины пока проводятся на животных. Для полномасштабных доклиничесикх исследований необходимо дополнительное финансирование.

13 декабря врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России к Новому году. По его словам, причиной всплеска заболеваемости стала отмена введенных в связи с коронавирусом мероприятий — социальной дистанции, ношения масок, обязательной обработки рук антисептиком, усиленного вентилирования в общественных местах.