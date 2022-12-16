Эксперт назвал ожидаемым сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5%

Управляющий директор проекта Финуслуги Игорь Алутин в пятницу, 16 декабря, в беседе с «Известиями» заявил, что сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5% было ожидаемым.

«Пауза в смягчении денежно-кредитной политики, которая длится с октября, ожидаема рынком. Очередное сохранение ключевой ставки уже заложено в уровень ставок в экономике. А основные причины повышения ставок по депозитам и удорожания кредитов, которые мы наблюдали в последние месяцы, не связаны с монетарной политикой регулятора», — пояснил эксперт.

По его словам, на данный момент средние ставки по долгосрочным вкладам практически сравнялись с текущим уровнем ключевой ставки: индекс ставок по вкладам на 12 месяцев в топ-50 крупнейших банков составил 7,44% годовых.

«У краткосрочных вкладов сохраняется больший потенциал роста: индекс ставок на 3 и 6 месяцев составляет 6,78% и 7,2% годовых. Однако в настоящий момент банки больше заинтересованы в привлечении «длинных денег», предлагая максимальные ставки (до 10%) по вкладам сроком от 1,5 до 3х лет», — добавил Алутин.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что условия кредитования в меньшей степени зависят от ключевой ставки, рост ставок по кредитам с предыдущего заседания регулятора приостановился.

По данным платформы Финуслуги, индекс ставок по кредитам, который учитывает полную стоимость кредита в ТОП-20 банков, на сегодняшний день по-прежнему составляет чуть более 20%.

О том, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, стало известно ранее в этот день. По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

9 декабря опрошенные «Известиями» аналитики заявили о том, что на заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Отмечается, что сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

5 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о том, что российская экономика выдержала односторонние санкции. Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.