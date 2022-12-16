Хакер Левашов не исключил политический след в деле Винника

В деле российского IT-специалиста Александра Винника, обвиненного в США в отмывании денег через биржу криптовалют ВТС-е, может быть политический след. Такое мнение высказал 16 декабря «Известиям» хакер Петр Левашов.

«Я вижу некий политический след в его деле, но, к сожалению, не могу никак ничего прокомментировать. Допускаю, что на бирже, где обменяются большие суммы денег, могли пройти какие-то деньги, которые имеют политический окрас, это могла быть какая-то взятка. Это могли быть какие-то деньги нелегальные», — заявил он.

По словам Левашова, Винник не являлся владельцем ВТС-е, поэтому обвинения в его адрес нельзя назвать справедливыми.

«Кем бы он там ни был, он не может отвечать за каждую транзакцию. По американским законам человек начинает отвечать за то, что сделали люди с его помощью. Это совсем дикая ситуация», — отметил Левашов.

Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Россиянину были предъявлены обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств.

5 августа 2022 года Винник впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско во главе с мировым судьей США Салли Ким. Винник заявил в суде о своей невиновности.

Позднее, 5 сентября, адвокат Винника Федерик Бело призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова начать переговоры с Вашингтоном о включении его подзащитного в потенциальный обмен заключенными. Он указал на то, что максимальное наказание по выдвинутым Виннику обвинениям составляет 55 лет тюремного заключения. Этот срок, уточнил Бело, будет для россиянина равносилен пожизненному заключению.

24 октября Бело рассказал, что единственным путем спасения его подзащитного является его обмен в числе других россиян на американских граждан, находящихся в заключении в России.