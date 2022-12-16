Вооруженные молотком грабители украли у бизнесмена в Москве 18 млн рублей

Грабители украли 18 млн рублей у предпринимателя из Москвы, угрожая ему молотком.

По данным «Известий», нападение на 33-летнего мужчину произошло 15 декабря возле подъезда дома на Симферопольском бульваре.

Двое неизвестных в медицинских масках с помощью молотка отобрали у бизнесмена сумку с деньгами, которые он одолжил у знакомого на покупку квартиры. Он обратился в полицию.

Правоохранители уже обнаружили брошенный автомобиль Volvo на улице Кржижановского, который был оставлен грабителями. Ее владелец устанавливается.

Ранее, 28 ноября, два человека напали на гражданина Киргизии возле банка в Москве и забрали у него сумку, в которой находилось $100 тыс. В ходе нападения грабители стреляли из огнестрельного оружия.

Позднее в пресс-службе МВД сообщили о том, что полиции удалось задержать одного из подозреваемых в ограблении.