Задержан один из участников похищения $100 тыс. в Москве

Столичная полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении мужчины на Литовском бульваре. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Нападение произошло ранее в этот же день. Двое человек напали на гражданина Киргизии возле банка и забрали у него сумку, в которой находилось $100 тыс. Как пишет «Газета.Ru», злоумышленники открыли огонь во время нападения.

После этого нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen Polo желтого цвета.