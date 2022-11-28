Ограбление на $100 тыс. со стрельбой в Москве попало на видео
Ограбление произошло 28 ноября у отделения банка на Литовском бульваре на юго-западе Москвы.
На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», несколько человек нападают на гражданина Киргизии и забирают у него сумку, в которой находилось $100 тыс.
Во время ограбления нападавшие открыли стрельбу. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
На прошлой неделе в центре Ярославля мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин на 500 тыс. рублей. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что успел продать украденное неизвестному человеку.