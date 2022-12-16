Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона

Новые санкции Соединенных Штатов Америки — это свидетельство «бессильной злобы» Вашингтона. Россия же продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, о чем в четверг, 15 декабря, заявили в российском посольстве в США.

«Процитируем классиков: «всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Материал дополняется.