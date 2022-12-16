Бойцы Емельяненко и Коваленко прошли взвешивание перед турниром

Российский боец ММА Александр Емельяненко и блогер Святослав Коваленко 15 декабря съели мороженое и прошли взвешивание перед поединком в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее своего оппонента. Коваленко признался, что обратил внимание на разницу в росте и весе. Эксперты указали, что Коваленко в последнее время преуспел в борьбе — в то же время Емельяненко ее избегает.

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«Никогда не нужно судить, как человек ведет себя на пресс-конференции. Человек может быть суперуверенным, на взвешивании газовать, смотреть. Но на самом деле выйдет и сдуется», — отметил Василевский.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко.

Однако российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних поединках получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты уже в продаже.