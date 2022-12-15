В Пенсильвании два человека ранены в ходе стрельбы в медучреждении

В медучреждении штата Пенсильвания (США) произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в 8:30 по местному времени (16:30 мск) в районе Вайомиссинг округа Беркс. Отмечается, что двум пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об их состоянии пока неизвестно.

Личность подозреваемого установлена, в настоящее время угрозы для общественности нет, добавили в полиции.

Ранее, 25 ноября, неизвестные застрелили мужчину в одном из районов Нью-Йорка в День благодарения. Полиция города занялась установлением личности убийцы, а также опросом свидетелей.

24 ноября четыре человека (из них трое подростков) пострадали при стрельбе в торговом центре в Темпл-Хиллз в американском штате Мэриленд. Двоих пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Кроме того, 23 ноября президент США Джо Байден снова поднял тему ужесточения обращения с оружием в стране после произошедшей накануне стрельбы в штате Вирджиния. В этот день в магазине Walmart в городе Чесапик погибли шесть человек, еще несколько были ранены. Уточнялось, что нападавший, по всей видимости, покончил с собой и находится среди погибших.