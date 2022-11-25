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Жителя Бронкса застрелили в День Благодарения

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Фото: FOX TV Stations
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Правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением утром в День Благодарения. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает FOX 5 со ссылкой на сотрудников полиции Нью-Йорка.

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30-летний житель Бронкса был найден лежащим без сознания возле жилого дома на Хо-авеню около 10:30. Позже медики из больницы Святого Варнавы констатировали смерть мужчины.

Личность покойного в настоящий момент не установлена, подозреваемых в убийстве также нет. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Днем ранее сообщалось о стрельбе в Индианаполисе, в результате которой был серьезно ранен человек. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Тогда же неизвестный открыл огонь по школьникам в штате Филадельфия. Согласно имеющейся информации, преступник подъехал к учебному заведению на внедорожнике и выстрелил несколько раз. Минимум четыре ребенка получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, 23 ноября президент США Джо Байден снова поднял тему ужесточения обращения с оружием в стране после произошедшей накануне стрельбы в штате Вирджиния. В этот день магазине Walmart в городе Чесапик, погибли шесть человек, еще несколько были ранены. Уточнялось, что нападавший, по всей видимости, покончил с собой и находится среди погибших.

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