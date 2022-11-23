Стрельба произошла в магазине Walmart в США
В американском штате Вирджиния произошла стрельба в магазине Walmart. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в городе Чесапик.
По словам очевидцев, менеджер супермаркета вошел в комнату отдыха и открыл огонь по другим сотрудникам магазина. Полиция предполагает, что стрелявший мертв.
Сообщается, что на месте происшествия находится более 40 полицейских машин.
В настоящий момент полиция обыскивает здание. Как сообщили в полиции телеканалу WFLA-TV, погибли 10 человек.
Ранее, 14 ноября, три человека погибли в результате стрельбы в главном учебном кампусе Университета Вирджинии в США. Полиция предполагает, что нападение совершил один из студентов.