Байден предложил ужесточить законы после стрельбы в Вирджинии

После стрельбы в штате Вирджиния власти США окажут федеральную помощь всем пострадавшим жителям города Чесапик, однако вместе с этим в дальнейшем должен быть ужесточен и реформирован закон страны в области разрешения на приобретение оружия. Об этом говорится 23 ноября в заявлении президента США Джо Байдена.

«В этом году я утвердил самую значительную оружейную реформу за поколение, но этого и близко недостаточно. Мы должны сделать больше», — приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

Байден осудил стрельбу в Вирджинии, назвав ее очередным ужасающим и бессмысленным актом насилия.

«Еще больше пустых мест будет вокруг столов на этот День благодарения. Еще больше семей познали самую тяжелую потерю и острую боль, какие можно вообразить», — заметил президент США.

Ранее в среду стало известно, что в результате стрельбы в магазине Walmart в городе Чесапик погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. По данным полиции, в больницах скончались несколько ранее госпитализированных пострадавших. Уточнялось, что нападавший, предположительно, находится среди погибших. Стрелявшим был сотрудник или бывший сотрудник магазина, который открыл огонь по коллегам в комнате отдыха. После этого он покончил с собой.

Стрельба в магазине произошла поздно вечером 22 ноября. На место происшествия выезжали более 40 полицейских машин. При этом сами стражи порядка огонь не открывали.

До этого, 25 июня, президент США подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Он предусматривает запрет на владение оружием лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение как минимум пяти лет. Также закон вводит более строгую проверку для покупателей оружия в возрасте до 21 года и позволяет получать штатам гранты на временное изъятие оружия у лиц, которые представляют опасность для окружающих. Кроме того, документ считает преступлением покупку вооружений от лица тех, кому это запрещено.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.