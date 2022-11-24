Минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы возле школы в США

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском штате Филадельфия недалеко от учебного заведения. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что неизвестный на внедорожнике открыл стрельбу по ученикам старшей школы Овербрук. При этом стрелял прямо из салона автомобиля.

Городская полиция сообщила, что 15-летняя девочка была ранена в плечо и бедро, ее ровесница получила пулю в плечо, 16-летний мальчик получил ушибленное ранение лица и огнестрельное ранение в руку, еще один 16-летний юноша был ранен в ногу.

Все четверо находятся на стационарном лечении, их состояние стабильно. Родителей школьников уже оповестили о произошедшем.

Полиция не сообщила информацию о подозреваемых.

Также в этот день произошла стрельба в торговом центре в Темпл-Хиллз в штате Мэриленд. Три подростка и одна женщина получили ранения, их госпитализировали.

Днем ранее сообщалось о шестерых жертвах стрельбы в магазине Walmart в городе Чесапик штата Вирджиния. Отмечалось, что еще несколько человек получили ранения.

Полицейские уточнили, что нападавший, предположительно, находится среди погибших. Стрелявшим был сотрудник или бывший сотрудник магазина, который открыл огонь по коллегам в комнате отдыха, а после покончил с собой.

В заявлении президента США Джо Байдена, выпущенном после преступления, говорится о необходимости ужесточить и реформировать закон страны в области разрешения на приобретение оружия.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.