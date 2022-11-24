Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии пожаловались на проблемы из-за наплыва украинских беженцев
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Мир
В сейме Польши недовольны назначением Мельника в МИД Украины
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице в ближайшие дни
Происшествия
Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Благовещенске
Мир
В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Экономика
Эксперты предсказали снижение цен на индейку на 5–10% к Новому году
Мир
Боевики ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ командира
Мир
Лукашенко предрек Украине переговоры из-за недовольства народа
Мир
В КНР зафиксировали рекордную заражаемость COVID-19
Мир
Зеленский пригласил экспертов ООН на украинские энергетические объекты

Минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы возле школы в США

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском штате Филадельфия недалеко от учебного заведения. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает телеканал CBS.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

Отмечается, что неизвестный на внедорожнике открыл стрельбу по ученикам старшей школы Овербрук. При этом стрелял прямо из салона автомобиля.

Городская полиция сообщила, что 15-летняя девочка была ранена в плечо и бедро, ее ровесница получила пулю в плечо, 16-летний мальчик получил ушибленное ранение лица и огнестрельное ранение в руку, еще один 16-летний юноша был ранен в ногу.

Все четверо находятся на стационарном лечении, их состояние стабильно. Родителей школьников уже оповестили о произошедшем.

Полиция не сообщила информацию о подозреваемых.

Также в этот день произошла стрельба в торговом центре в Темпл-Хиллз в штате Мэриленд. Три подростка и одна женщина получили ранения, их госпитализировали.

Днем ранее сообщалось о шестерых жертвах стрельбы в магазине Walmart в городе Чесапик штата Вирджиния. Отмечалось, что еще несколько человек получили ранения.

Полицейские уточнили, что нападавший, предположительно, находится среди погибших. Стрелявшим был сотрудник или бывший сотрудник магазина, который открыл огонь по коллегам в комнате отдыха, а после покончил с собой.

В заявлении президента США Джо Байдена, выпущенном после преступления, говорится о необходимости ужесточить и реформировать закон страны в области разрешения на приобретение оружия.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022