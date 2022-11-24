Один человек серьезно ранен в результате стрельбы в Индианаполисе

Один человек получил серьезные ранения в результате стрельбы в Индианаполисе, США. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Fox 59.

Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По данным полиции, стрельба произошла примерно в 22:20 по местному времени. На месте происшествия был обнаружен человек с огнестрельным ранением.

Полиция проводит расследование, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. К настоящему времени дополнительной информации об инциденте не поступало.

Ранее в этот день неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия по школьникам в штате Филадельфия. Сообщалось, что около учебного заведения остановился внедорожник, человек находящихся в салоне выстрелил несколько раз. В результате пострадали как минимум четыре школьника. Раненых госпитализировали.

Также в этот день произошла стрельба в торговом центре в Темпл-Хиллз в штате Мэриленд. Три подростка и одна женщина получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, 23 ноября президент США Джо Байдена снова поднял тему ужесточения обращения с оружием в стране после произошедшей накануне стрельбы в штате Вирджиния.

Накануне произошла стрельба в магазине Walmart в городе Чесапик погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Уточнялось, что нападавший, предположительно, находится среди погибших, им оказался сотрудник или бывший сотрудник магазина, который открыл огонь по коллегам в комнате отдыха. После этого он покончил с собой.