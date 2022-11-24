Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штате Мэриленд

Четыре человека, в том числе трое подростков, пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Темпл-Хиллз (штат Мэриленд, США). Об этом 23 ноября сообщает FOX 5 Washington DC.

Отмечается, что среди раненых трое мальчиков и одна женщина. При этом состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

По информации полиции округа Принс-Джордж, подозреваемый въехал в торговый центр и начал стрелять по людям в этом районе.

Полиция не разглашает подробности о подозреваемых или мотивах. В настоящее время правоохранители ищут очевидцев инцидента.

Накануне, 22 ноября, в результате стрельбы в магазине Walmart в городе Чесапик штата Вирджиния погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Уточнялось, что нападавший, предположительно, находится среди погибших. Стрелявшим был сотрудник или бывший сотрудник магазина, который открыл огонь по коллегам в комнате отдыха. После этого он покончил с собой.

На следующий день было выпущено заявление президента США Джо Байдена о том, что должен быть ужесточен и реформирован закон страны в области разрешения на приобретение оружия. Американский лидер осудил стрельбу в Вирджинии, назвав ее очередным ужасающим и бессмысленным актом насилия.

До этого, 25 июня, президент США подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Он предусматривает запрет на владение оружием лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение как минимум пяти лет. Также закон вводит более строгую проверку для покупателей оружия в возрасте до 21 года и позволяет получать штатам гранты на временное изъятие оружия у лиц, которые представляют опасность для окружающих. Кроме того, документ считает преступлением покупку вооружений от лица тех, кому это запрещено.