Тянем-затянем: почему может развалиться дело «билетной мафии»

Мосгорсуд 15 декабря вновь отложил начало процесса по делу так называемой «билетной мафии» — о краже 17 млн руб. через систему онлайн-торговли авиа- и ж/д билетами. В деле 22 подсудимых, но оно имеет все шансы развалиться, не исключили опрошенные «Известиями» юристы. Часть подсудимых попросту не ходит на заседания. Процесс, вероятно, намеренно затягивают, чтобы истек срок давности по предъявленным обвинениям, подчеркнули эксперты. Среди подсудимых — Ярослав Сумбаев. Его следствие считает организатором и схемы мошенничества с билетами и другого громкого преступления — заказного убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Но предъявить обвинение по убийству Сумбаеву не могут из-за того, что в свое время неправильно оформили документы для его экстрадиции из Грузии. В чем причины пробуксовки столь громких дел и будут ли по ним вынесены приговоры, разбирались «Известия».

Прокатили с ветерком

В четверг, 15 декабря, Мосгорсуд в очередной раз отложил старт процесса по громкому делу так называемой «билетной мафии». На скамье подсудимых — группа предполагаемых мошенников, которых обвиняют в финансовых махинациях с авиа- и железнодорожными билетами. Это люди, по чьим паспортам хакеры во главе с уроженцем Астрахани Ярославом Сумбаевым закупали самые дорогие билеты. Они делали это за счет самих же транспортных компаний (взламывая их сервера), а потом просто возвращали билеты в кассы и получали наличные.

Тянем-затянем Ярослав Сумбаев Фото: ТАСС/Красильников Станислав

На такой нехитрой схеме мошенники «заработали» 17 млн руб., обманув 31 компанию. В деле больше полусотни эпизодов и десятки томов. 21 человека (те самые владельцы паспортов, на которые покупались билеты) обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), а Сумбаева — в организации преступного сообщества и многочисленных кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ст. 210 и ст. 158 УК РФ) — согласно фабуле обвинительного заключения, именно Сумбаев выполнял роль «мозгового центра» мошеннической схемы.

Трое непосредственных сподвижников Сумбаева — Максим Матюшев, Андрей Жданов и Кирилл Калабухов — свои сроки уже получили. В октябре 2019 года им дали 13, 12,5 и 10 лет, соответственно. В суде они улыбались и шутили, называли происходящее «судебным произволом». А в октябре 2021 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и по остальным фигурантам.

— Как полагает следствие, Ярослав Сумбаев совместно с Максимом Матюшевым и Алексеем Святкиным организовал и руководил преступным сообществом, действовавшим с 2013 по 2014 год на территории Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Помимо Сумбаева в преступное сообщество входило не менее 25 участников, — сообщили в Генпрокуратуре.

Тянем-затянем Андрей Жданов, Кирилл Кулабухов и Максим Матюшев во время заседания Басманного районного суда Фото: Агенство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Однако самым громким моментом обвинением должны были стать отнюдь не махинации с билетами. Следствие подозревает Сумбаева в причастности к заказному убийстве следователя по особо важным делам УТ МВД России по ЦФО Евгении Шишкиной. Именно она расследовала организованную Сумбаевым преступную схему и была застрелена 10 октября 2018 года около своего дома в Подмосковье. Тело Шишкиной с двумя огнестрельными ранениями обнаружил ее муж.

«Закричала, пыталась замахнуться сумочкой…»

— В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова, — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, мотивом преступления была «месть в связи с расследованием ею (следователем Шишкиной — «Известия») уголовного дела об организации преступного сообщества, которое занималось мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий».

По версии следствия, за организацию убийства Сумбаев заплатил миллион. Его поделили между собой исполнитель и соучастник. Бывший студент питерского медицинского вуза 18-летний Абдулазиз Абдулазизов согласился совершить убийство за 600 тыс. рублей. За это преступление 17 ноября 2020 года его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Тянем-затянем Следственный эксперимент исполнителя убийства следователя Евгении Шишкиной Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

— Она шла спокойным шагом, я ее догонял. Она услышала, начала ускорять шаг, оборачивалась и закричала, увидев ствол, пыталась замахнуться сумочкой. Побежала. Потом я выстрелил, — рассказал Абдулазизов в ходе следственного эксперимента.

Его 17-летний друг Кирилл Грунский получил за посредничество 400 тыс. рублей, а по решению суда — 9 с половиной лет колонии. Оба признали вину.

После убийства Шишкиной Ярослав Сумбаев сбежал сначала в Турцию, затем в Грузию. Там он пытался получить политическое убежище, но после проверки дела на наличие политического аспекта, его в 2019 году экстрадировали по запросу России. Однако с тех пор предъявить обвинение в заказном убийстве ему так и не смогли.

Сумбаеву не могут предъявить обвинение в заказном убийстве без согласия грузинской стороны, рассказал «Известиям» его адвокат Валерий Шухардин. Дело в том, что в запросе на экстрадицию, российская сторона по каким-то причинам в качестве обоснования для выдачи указала только обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), но не указала обвинение в организации заказного убийства.

Теперь предъявить ему обвинение в причастности к убийству следствие не может без согласия грузинской стороны. Это прямо прописано в ст. 461 УПК РФ — экстрадированное из другой страны лицо нельзя судить за преступление, «не указанное в запросе о выдаче».

— Два года назад следствие запросило грузинскую сторону на переквалификацию обвинения, но Грузия пока молчит. А я за них отвечать не буду, — заявил «Известиям» адвокат.

С его слов, история подозрений его подзащитного в убийстве следователя «непонятная и мутная».

— По моим данным, никаких доказательств причастности Сумбаева к этому просто нет, — сказал он.

«Известия» направили запрос в СК по поводу перспектив предъявления Сумбаеву обвинения в причастности к организации убийства Евгении Шишкиной.

Подсудимый «под шофе»

Между тем даже то обвинение, которое Сумбаеву сумели предъявить, в суде может развалиться, считает адвокат Валерий Шухардин.

С его слов, по статье о кражах скоро истекут сроки давности, и вынести обвинительный приговор по ней суд не сможет. Это поставит под вопрос и второе обвинение — в создании преступного сообщества (по нему Сумбаеву грозит от семи до десяти лет со штрафом в размере до трех млн рублей).

Тянем-затянем Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Через год истекает срок этих преступлений и 18 человек уже не смогут быть привлечены к ответственности. А если нет участников ОПС, значит, нет и руководства, — объяснил логику защиты адвокат.

Таким образом, обвинение, по мнению Валерий Шухардина, носит «юридически сомнительный» характер.

Между тем сам суд не может начаться уже год — не все 22 фигуранта арестованы, большинство находятся под домашним арестом и просто не ходят на процесс. Один находится под арестом в Питере, поскольку проходит обвиняемым по другому уголовному делу, сообщили «Известиям» в пресс-службе Басманного суда. Изначально дело должны были слушать именно там, но его стены не вместили такое рекордное количество фигурантов, и слушание пришлось перенести в просторные залы Мосгорсуда.

«Необязательность» обвиняемых, по всей видимости, сильно надоела следствию и прокуратуре, и они решили положить конец «несудебным блужданиям». Так, очередное заседание в Мосгорсуде 15 декабря началось с ходатайства гособвинителя о заключении под стражу одного из фигурантов, Иваникова, за систематическую неявку в суд. Его поведение, вероятно, уже превратились в трагикомедию. Так, гособвинитель указал на то, что перед прошлым заседанием Иваников купил билет на поезд из Санкт-Петербурга в Москву, но в суд так и не доехал. А на одно из заседаний и вовсе явился пьяный.

Тянем-затянем Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сам подсудимый пояснил, что в каждом случае пропуска у него была объективная причина. Его адвокат указал на это же. После этого слово взял Сумбаев и попросил не арестовывать Иваникова, поскольку он «важный свидетель по его делу». Но суд его все равно арестовал.

«Объективные причины»

Пока суд думал над решением в совещательной комнате, четверо обвиняемых в судебном аквариуме (остальные находились в зале) вели себя непринужденно и весело. Они активно общались, жестикулировали и смеялись так, будто никакой тюремный срок им не грозит. При этом активнее всех вел себя Сумбаев. Его привезли из СИЗО «Матросская тишина», где он сидит с момента его выдачи Грузией. На процессе также присутствовали два гособвинителя и 12 адвокатов. Двое фигурантов на процесс вновь не пришли, и его вновь пришлось отложить.

Судя по всему, адвокаты фигурантов намерено затягивают дело, добиваясь истечения сроков давности, после чего привлечь их к ответственности будет невозможно, предположил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— Непонятно, почему суд не принимает меры. Например, фигурантов, у которых нет объективных причин для неявки, могут принудительно доставить в суд для начала рассмотрения, — сказал он «Известиям».

Однако «объективные причины» исправно находятся: двое фигурантов, из-за неявки которых 15 декабря дело снова не начали рассматривать по существу, в качестве оправдания прислали в Мосгорсуд больничные листы.