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Глава СЖР назвал самые опасные места для журналистов в 2022 году

Глава СЖР Соловьев: самыми опасными местами для журналистов в 2022 году стали Украина, Мексика и Гаити
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самыми опасными местами для журналистов в 2022 году стали Украина, Мексика и Гаити. Об этом 15 декабря на мероприятии в День памяти погибших журналистов сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

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По его словам, в целом, по данным международной федерации журналистов, в этом году погибло 67 репортеров во всем мире, в прошлом году было 47.

«У нас на нашей стене скорби в офисе СЖР 78 портретов, очень давно журналисты не погибали. Но в этом году на этой стене добавилось два новых портрета — это Дарья Дугина и Олег Клоков. Увы, в этой опасной ситуации у нас уже есть жертвы», — отметил Соловьев.

В свою очередь, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский отметил, что он часто сталкивается с тем, что находится много желающих опорочить светлую память погибших коллег.

«Но пока все вместе собираемся, пока мы все вместе помним о наших коллегах, мы знаем, какая это память, и приложим все усилия, чтобы ее не опорочить», — подчеркнул Вышинский.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. В совершении заказного убийства Дугиной ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк. 29 августа сообщалось, что ее сообщником был Богдан Цыганенко.

27 апреля в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России Путин заявил, что российские власти сделают всё для защиты журналистов в стране. Глава государства напомнил о «предотвращенной попытке киевского режима физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов».

До этого, 25 апреля, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, Путин сообщил, что на известного российского тележурналиста телекомпании ВГТРК Владимира Соловьева готовилось покушение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Сам Соловьев в тот же день отметил, что ничего об этом не знал, но предположил, что таков был личный заказ президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев также поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.

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