Новый год 2023 — гадания, приметы, исполнение желаний

Новый год недаром считают порой чудес и волшебства, ведь издревле смену времен наделяли магическими свойствами. В современном мире мистические поверья уже не так сильны, но они всё равно сохранились в виде примет и гаданий, неизменно сопровождающих этот праздник. Так что же нужно сделать, чтобы загаданные в ночь праздника желания сбылись, и как узнать, что сулит грядущий год, — читайте в материале «Известий».

Как загадать желание на Новый год 2023

Праздник в представлении людей не только способен приоткрыть завесу будущего — на это будущее можно повлиять самостоятельно, исполняя особые ритуалы. Самой простой формой этого действия являются предновогодние обещания. Люди стремятся не повторять ошибок, допущенных в уходящем году, и стать лучше в следующем. Как правило, люди обещают отказаться от вредной привычки, наладить образ жизни, выполнить то или иное достижение по работе, быть внимательнее к родным и близким.

Тем не менее исполнение сказанного зависит от самого человека, в то время как существуют обряды, которые в сознании людей могут волшебным образом претворять желаемое в жизнь.

Одной из самых известных традиций является сожжение листка с написанным на нем желанием. Под бой курантов бумажку нужно сжечь, а пепел бросить в стакан, размешать и выпить вместе с шампанским.

С напитком связан и еще один ритуал. После того как гости допьют шампанское, в пустую бутылку нужно положить листок со своими пожеланиями, дунуть в горлышко и закупорить его пробкой. Затем сосуд убирают в шкаф, и до конца года желание должно исполниться.

Но и это не единственное место, куда полагается класть бумажки. Для тех, кто уже отправляется ко сну, есть еще один способ загадать желание. 12 листочков с написанными пожеланиями нужно положить под подушку, а утром вытащить первую попавшуюся. То, что на ней написано, обязательно сбудется.

Другие способы чаще используют дети, но и для взрослых они работают, если в них искренне верить. Так, в 12:00 можно встать на стул и от всей души пожелать исполнения какой-либо мечты, представить будущее, в котором она уже сбылась. Кроме того, взрослые тоже могут написать письмо Деду Морозу, даже зная, что иногда в роли волшебников выступаем мы сами.

В беседе с «Известиями» психотерапевт Анна Стори рассказала, как сделать так, чтобы загаданные желания точно сбылись. Они призвала отринуть логику и прислушаться к своему подсознанию. Также хорошим способом она назвала визуализацию желаний. По словам эксперта, нужную картину будущего можно нарисовать в голове, а можно, к примеру, воссоздать при помощи коллажа из журнальных вырезок.

Гадания на Новый год 2023

Большинство гаданий принято проводить на Святки, однако и на Новый год можно попытаться узнать свою судьбу. Многие пытаются прочесть знаки с помощью свечи. Ложку с воском нужно нагреть над свечой и в это время думать о своих мечтах и планах. Как только воск расплавится, нужно резко вылить его в посудину с холодной водой и посмотреть, какие очертания он примет. Необходимо понять, на что похожа полученная фигура, и подумать, что она может означать.

Простым способом остаются печенья или орехи с бумажками внутри, на которых написаны предсказания. Их можно приобрести в праздничных и продуктовых магазинах и открыть незадолго до наступления Нового года или прямо под бой курантов

Всегда популярными остаются карточные гадания. Как правило, каждая масть служит отождествлением сфер жизни человека: черви — любви, бубны — денег, крести — работы, пики — трудностей и преград.

Существует огромное количество гаданий на любовь и суженого. Этот вопрос интересует девочек еще с подросткового возраста, а порой остается актуальным еще долгое время. Узнать, кем будет жених или как сложатся текущие отношения, девушки пытаются с помощью зеркала, колец, ореховой скорлупы, свечей. Некоторые верят, что на суженого укажет первый встреченный на улице в новогоднюю ночь человек.

Считается, что многое можно узнать по первому дню наступившего года. Так, ранним утром полагается посчитать окна с непогашенным светом в соседнем доме. Четное количество свидетельствует о сопутствующей удаче, а нечетное предполагает, что новые начинания лучше отложить на следующий год.

Предсказывать будущее можно и по первым звукам, услышанным после пробуждения 1 января. Так, смех считается вестником радости и веселья, а плач, наоборот, сулит неприятности.

Что нельзя делать на Новый год 2023

Предполагается, что на удачу в Новом году могут влиять обстоятельства подготовки к празднику. Так, нельзя встречать приходящий год в неприбранном доме, однако уборка и стирка непосредственно 31 декабря считаются плохой приметой. Отложить нужно и ремонт одежды, даже если требуется просто пришить пуговицу. Канун торжества должен быть посвящен готовке праздничных блюд, однако делать это в плохом настроении нельзя.

Год кролика (кота) ни в коем случае нельзя встречать без праздничной елки. Если по какой-либо причине в доме нет новогоднего дерева, нужно принести хотя бы еловые ветви.

Приметы на Новый год 2023

Как и в другие праздник, люди издавна обращают внимание на приметы погоды. Считается даже, что уже в эту зимнюю ночь можно судить о том, какое предстоит лето. Поверья гласят, что:

большие сугробы предвещают дождливое лето;

обильный снегопад — вестник богатого урожая в наступившем году;

лед застыл буграми — уродится много пшеницы;

Есть и более кратковременные погодные приметы:

месяц затянут дымкой — к потеплению, если же луна видна четко, то ждать морозов;

серые облака на небе принесут с собой оттепель, а вот белые обещают минусовые температуры в ближайшие дни.

Другие приметы, как правило, направлены на исполнение мечты в грядущем году. Так, для достатка полагается положить по крупной купюре в кошелек каждого из членов семьи и повесить банкноты на елку. Чтобы сделать из денег настоящие украшения, можно монеты обернуть в блестящую фольгу, создав импровизированные игрушки. Также полагается входить в Новый год без долгов, рассчитавшись со всеми заранее.

Если душа просит любви, на елку лучше повесить украшения в виде сердец, а чтобы союз был крепким, под бой курантов нужно держаться за руки с избранником. Успех в любви предвещает собака, встреченная на улице в новогоднюю ночь.

Многие пары мечтают о пополнении в грядущем году и, чтобы поспособствовать этому, кладут под елку детские вещи и игрушки. Если в гостях у пары беременная девушка, она может угостить подругу, мечтающую о ребенке или уступить ей свое место. На скорое прибавление в семье указывает и ель, пустившая корни в кадке.

Наконец, с помощью простых ритуалов люди стараются привлечь в семью благополучие и успех. Для этого можно зажечь семь зеленых свечей, открыть окно во время курантов, словно выпуская наружу невзгоды и тревоги. Считается, что удача будет сопутствовать тому, в чей бокал попали последние капли шампанского из бутылки.

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