Как правильно загадать желание на Новый год 2023, чтобы оно сбылось

Психотерапевт Анна Стори перечислила несколько правил, которые помогут воплотить загаданные на Новый год желания.

По ее словам, желательно на время отказаться от логики и добраться до глубин подсознания. Например, нарисовать картину вашей идеальной жизни.

«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа — а реально ли это? Можно ли это осуществить? Что за ерунду ты рисуешь? Закончив картину, можно заняться ее толкованием — люди часто бывают удивлены результатом — о каких-то своих желаниях они никогда бы не догадались, размышляя логически», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Кроме того, отметила специалист, можно сделать Коллаж мечты. Это популярная техника — в интернете можно найти много ее вариантов. Ее суть состоит в том, чтобы за ограниченное количество времени сначала вырезать из глянцевых журналов понравившиеся картинки, а затем наклеивать их в любом порядке на лист размера А3. После завершения работы надо подумать почему те или иные картинки привлекли внимание.

«Определившись с вашими желаниями, можно начинать составлять план по их осуществлению. Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги — иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией», — пояснила Стори.

Психотерапевт также посоветовала при составлении списка новогодних решений и пожеланий внимательно наблюдать за Внутренним Критиком — причиной всех неосуществленных планов.

В результате, заключила Стори, если план построен, а Внутренний Критик усмирен, то, когда часы пробьют 12, «начнется ваша новая жизнь».