Как правильно встречать Новый год 2023 — новогодние блюда, наряды, подарки

Новый 2023 год станет Годом голубого водяного кролика. В астрологии с наступлением новой страницы календаря связано немало ритуалов, каждое животное-покровитель диктует свои правила для встречи праздника. Как лучше подготовиться к наступлению Нового года и какие цвета использовать в оформлении — читайте в материале «Известий».

Почему 2023-й — Год кролика и кошки

Грядущий год имеет интересную особенность: из-за различий в гороскопе разных стран у него не один, а два покровителя. В китайской культуре 2023-й будет Годом кролика, а во Вьетнаме, Японии и Таиланде почитают кошку.

Тем не менее оба животных ассоциируются с семейным уютом и добрыми помыслами. Считается, что в Год кота или кролика хорошо создавать семейный очаг, а именно жениться, заводить детей, налаживать отношения с близкими. Астрологи советуют учесть несколько простых советов, чтобы год сложился удачно и гармонично.

Где лучше встречать Новый, 2023 год

Поскольку оба животных-символа являются одомашненными, встречать праздник лучше всего тоже дома, в кругу семьи или близких друзей. Лучше обойтись без случайных знакомых за новогодним столом. Также можно снять дом за городом и провести праздник в единении с природой.

Для любителей путешествий туроператоры готовят новогодние туры. Уже к концу ноября наметились несколько популярных зарубежных и внутренних направлений.

Как украсить дом к Новому, 2023 году

Так как дом является предпочтительным местом проведения праздника, а также крепостью и отдушиной человека на протяжении всего года, особое внимание стоит уделить украшению интерьера. В Год кролика нужно придерживаться простоты и естественности, не использовать яркие и кричащие цвета и эпатажные украшения.

Астрологи советуют оформить дом в бежевых и белых или же зеленоватых оттенках, приветствуются самодельные украшения, бумажные снежинки. Аксессуары должны быть выполнены в одном стиле. Особое внимание рекомендуется уделить окнам и входной двери как презентации дома. Кроме того, в декоре можно использовать декоративные фигурки кролика или кошки.

В чем встречать Новый, 2023 год

В одежде также важно придерживаться естественности и элегантности. Не советуют астрологи выбирать наряды броских цветов и кричащие украшения.

Ведущими цветами являются черный и синий. Также предпочтительны белый, серый, серебристый, розовый и голубой цвета, хорошо сочетающиеся между собой и не создающие оттенков «вырви глаз». Основа наряда должна быть однотонной.

Тем не менее главный принцип, по которому нужно выбирать одежду, — это комфорт. В первую очередь праздник должен проходить легко и радостно, поэтому идти наперекор собственным желаниям не стоит даже ради покровителя года.

Что подавать на стол в Новый, 2023 год

Из-за животного-символа ни в коем случае нельзя готовить в день праздника блюда из зайца или кролика. Его лучше заменить другим нежирным видом мяса. Сгодятся блюда из птицы, рыба, морепродукты.

Тем не менее не стоит забывать, что кролик любит зелень, а значит, в достатке должны быть овощи, в особенности морковь и капуста, и легкие салаты. Из фруктов отлично впишутся яблоки, «угодят» кролику и ягоды.

Украсить новогодний стол можно декоративными фигурками, свечами и композициями из хвойных ветвей.

Что дарить на Новый, 2023 год

Кролик и кот «ценят» уют, поэтому универсальным подарком практически любому адресату станут аксессуары для дома: пледы, свечи, вазы, декор, цветочные горшки и комнатные растения. Хорошим решением станет подарок по интересам — книга любимого писателя или жанра, набор для творчества, видеоигра или подписка на киносервис.

Осторожнее следует быть с живыми подарками. Даже если кажется оригинальным и актуальным подарить питомца в виде символа года — кролика или котенка, перед таким шагом обязательно нужно узнать мнение потенциального хозяина.

Ранее «Известия» рассказали, каким будет 2023 год с точки зрения астрологии и какими чертами характера будут обладать люди, рожденные в этот год.