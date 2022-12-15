Илон Маск за три дня продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд
Илон Маск за три дня продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рынок среагировал падением курса акций компании на 12%, который достиг двухлетнего минимума, передает телеканал «Известия». Инвесторы разочарованы. После покупки Twitter глава компании забыл про бизнес электромобилей. Накануне Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире, уступив место французу Бернару Арно.
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