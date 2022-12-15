Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие на Сахалине
Мир
Посольство РФ отметило попытки Запада обвинить Москву в собственных провалах
Мир
СМИ узнали об отсутствии веры Запада в возвращение Киевом контроля над Крымом
Мир
Байден оговорился, обещая человечеству новую пандемию
Наука
В России создали биосовместимый имплант для маммопластики
Наука
Пуск ракеты-носителя SpaceX со спутником SWOT отложен из-за влаги в двигателях
Армия
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне на сватовском направлении
Происшествия
Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Общество
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Мир
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
При ударе ВСУ по Донецку снаряд попал в Преображенский собор
Общество
Кибератаки заставили бизнес пересмотреть стратегии интернет-безопасности
Сюжет:

В «Роскосмосе» назвали причины переноса выхода космонавтов в открытый космос

«Роскосмос»: выход с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики
0
Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Сергей Корсаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС отменили из-за сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22». Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Будь готов: какие задачи стоят перед российской космонавтикой
Насколько реальны планы высадки на Луну

Для анализа технических проблем, ставших причиной отмены выхода российских космонавтов, создана комиссия.

«По итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — говорится в Telgram-канале госкорпорации.

Ранее в четверг сообщалось, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля.

В ходе переговоров выяснилось, что внутри корабль остается герметичным. В NASA отметили, что экипажу МКС ничего не угрожает.

Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. Ранее, в конце ноября, в «Роскосмосе» сообщали, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отложить из-за возникших неполадок со скафандром. В ведомстве рассказали, что при подготовке к выходу была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из них.

Изначально выход Прокопьева и Петелина в открытый космос был запланирован на 25 ноября, затем его перенесли на 15 декабря. Он должен был начаться в 5:20 мск.

Космонавты уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022