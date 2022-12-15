В «Роскосмосе» назвали причины переноса выхода космонавтов в открытый космос

Выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС отменили из-за сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22». Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Для анализа технических проблем, ставших причиной отмены выхода российских космонавтов, создана комиссия.

«По итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — говорится в Telgram-канале госкорпорации.

Ранее в четверг сообщалось, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля.

В ходе переговоров выяснилось, что внутри корабль остается герметичным. В NASA отметили, что экипажу МКС ничего не угрожает.

Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. Ранее, в конце ноября, в «Роскосмосе» сообщали, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отложить из-за возникших неполадок со скафандром. В ведомстве рассказали, что при подготовке к выходу была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из них.

Изначально выход Прокопьева и Петелина в открытый космос был запланирован на 25 ноября, затем его перенесли на 15 декабря. Он должен был начаться в 5:20 мск.

Космонавты уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.