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Дональд Трамп пообещал сделать важное обращение 15 декабря

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Фото: REUTERS/Gaelen Morse/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сделать 15 декабря важное объявление.

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«Америке нужен супергерой», — сказал он 14 декабря в видеообращении в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

После этого картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем. Из глаз политика исходят лучи света, и он разрывает рубашку. Под ней оказывается красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».

Затем экс-президента на экране сменяет надпись: «важное объявление в четверг, 15 декабря».

Ранее в этот день стало известно, что губернатор штата Флорида Рон Десантис победил бы Трампа на республиканских праймериз для участия в выборах президента США в 2024 году. По данным опроса, в гипотетическом поединке между кандидатами на республиканских праймериз Десантис набрал бы 52% голосов, Трамп — 38%.

До этого, 25 ноября, американский миллиардер Илон Маск заявил о готовности поддержать Десантиса на выборах президента США в 2024 году. По словам Маска, он ранее поддерживал демократа Барака Обаму и голосовал, хоть и неохотно, за действующего президента страны Джо Байдена, а не за Трампа.

16 ноября Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».

Американист и политолог Малек Дудаков тогда отметил в беседе с «Известиями», что Трамп поторопился, объявив об участии в выборах. По его мнению, Десантис является основным оппонентом Трампа среди республиканцев.

Байден в свою очередь заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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