Более 50% американцев захотели голосовать за Десантиса на праймериз в 2024 году

Губернатор штата Флорида Рон Десантис победил бы бывшего американского лидера Дональда Трампа на республиканских праймериз (первичные выборы) для участия в выборах президента США в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовала газета The Wall Street Journal в среду, 14 декабря.

По данным опроса, в гипотетическом поединке между кандидатами на республиканских праймериз Десантис набрал бы 52% голосов, Трамп — 38%.

Первые голосования на первичных выборах кандидата состоятся более чем через год, добавили в издании.

Опрос проводился с 3 по 7 декабря компаниями Impact Research и Fabrizio, Lee & Associates по заказу The Wall Street Journal. В нем участвовало 1,5 тыс. человек.

Ранее, 25 ноября, американский миллиардер Илон Маск заявил о готовности поддержать Десантиса на выборах президента США в 2024 году. По словам Маска, он ранее поддерживал демократа Барака Обаму и голосовал, хоть и неохотно, за действующего президента страны Джо Байдена, а не за республиканца Дональда Трампа.

15 ноября Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Отмечалось, что он принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация».

Американист и политолог Малек Дудаков 16 ноября отметил в беседе с «Известиями», что Трамп поторопился, объявив об участии в выборах на должность главы государства. По его мнению, Десантис является основным оппонентом Трампа среди республиканцев.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Байден занял свой пост 20 января 2021 года.

Байден в свою очередь заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.