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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Курс доллара поднялся в ходе торгов выше 64 рублей впервые с 13 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи за 14 декабря.

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К 18:10 мск американская валюта поднималась на 1,17 рубля, до 64,02.

5 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

1 декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, в свою очередь, выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

28 ноября доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили предупредила о рисках вложения в доллары и криптовалюту. На фоне нестабильности рынка акций она посоветовала лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран.

До этого, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой текущего года.

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